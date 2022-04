Investissements publicitaires : 407 millions de dirhams durant la première dizaine de Ramadan

Traditionnellement, le mois sacré génère de fortes audiences sur les différents médias, ce qui est à corréler à un changement d’habitudes de consommation, en nette augmentation pour les biens, les services et les médias, indique Imperium dans un communiqué, soulignant que ce contexte génère, par conséquent, des pics plus ou moins notoires des investissements publicitaires au Maroc.

Par parts de marché, la télévision, l’affichage, le digital et la radio enregistrent une augmentation plus ou moins forte, la télévision en tête, absorbant 63,2 % de part de marché, avec une évolution de 11,9 %, soit 257 millions de dirhams (MDH), précise la même source, ajoutant que ceci est à lier avec des parts d’audiences en forte augmentation pour les chaînes nationales durant ce mois de Ramadan (70 % de part d’audience pour 2M et Al Aoula réunies dès le 1er jour de Ramadan).

L’affichage quant à lui enregistre une hausse significative de 12,5 %, soit 18,2 % de part de marché, pour 74 MDH, suivi du digital, qui connaît une augmentation de 8,2 %, pour 5,4 % de part de marché, soit 22 MDH. Enfin, avec 44 MDH investis, la radio enregistre une hausse de 7,7 %, soit 10,8 % de part de marché.

Si la tendance dénote une dynamique de reprise de l’économie nationale, avec un classement des médias en termes de part de marché identique à 2021, la presse enregistre par contre une forte baisse de 39,7 % avec 10 MDH, et seulement 2,5 % de part de marché, selon Imperium.

Les secteurs ayant le plus investi dans la pub durant cette période

Le secteur de l’alimentation a investi 91,3 millions de dirhams, suivi du secteur des télécommunications ayant investi 85,9 millions, et du secteur de l’assurance-finance, avec une hausse de 220 %, ayant investi 28,1 millions de dirhams.

La banque-assurance reste le 4e secteur ayant le plus investi en 2022, avec un budget de 27,2 millions. Aux cinquième et sixième places, se trouvent respectivement les secteurs du bâtiment-travaux publics avec 22,3 millions et celui des boissons avec 16,3 millions.

Le secteur de l’immobilier a enregistré une hausse significative de 928 % avec un budget de 4,8 millions, suivi de la pharmacie-médecine avec un budget publicitaire en hausse de 339 %, pour un total de près de 5,2 millions de dirhams.

Enfin, l’étude d’Imperium a pu démontrer que l’affichage et la presse ont vu largement augmenter le nombre de leurs annonceurs, avec respectivement 24 annonceurs et 60 nouveaux annonceurs ayant communiqué sur ces médias.

(avec MAP)