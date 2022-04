Sebta et Melilia : après deux ans de fermeture, retour à la case départ ?

Imbroglio aux postes-frontières de Sebta et Melilia, ce jeudi 14 avril. Côté marocain, on s’apprêtait à rouvrir, selon plusieurs sources proches du dossier. Une annonce qui a poussé des centaines d’habitants des deux régions limitrophes, séparés depuis début 2020 de leur famille, lieu de travail et sources de subsistance, à se masser près des postes-frontières des deux villes dès la tombée de la nuit, mercredi soir. Mais la Guardia civil les a maintenus fermés. Pour le moment, les délégations du gouvernement espagnol à Sebta et Melilia démentent l’annonce, demandant aux citoyens de ne pas écouter les rumeurs et de ne se fier qu’aux déclarations officielles. En pleine Semana Santa, semaine comportant de multiples célébrations religieuses qui précèdent la fête de Pâques, l’Espagne a vraisemblablement décidé de repousser l’événement tant attendu. Quoi qu’il en soit, le communiqué conjoint publié à l’issue de la rencontre entre le…

