Maroc-Espagne : réouverture prochaine des points de passage vers Sebta et Melilia

La détente maroco-espagnole se poursuit. Quelques jours après la visite effectuée par Pedro Sanchez au Maroc, les autorités marocaines et espagnoles se préparent, selon nos informations, à la réouverture des points de passage entre le Maroc et les villes de Sebta et de Melilia. Selon une source proche du dossier, cette réouverture devrait se faire de “manière progressive dès la fin de cette semaine”. “La date convenue est le 14 avril. Les autorités des deux pays ont débuté les préparatifs en vue d’assurer un mouvement fluide des deux côtés, notamment en ce qui concerne les aspects sécuritaires comme le contrôle aux frontières” affirme notre interlocuteur. Cette reprise devrait s’effectuer en deux temps. Pour la première phase, les ressortissants espagnols, les détenteurs d’un visa Schengen, les Marocains résidant à l’étranger et les étrangers seront autorisés à…

