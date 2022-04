Documentaire : “A world not ours” le camp de la joie et de l’intranquillité

Aworld not ours commence comme une fable amusante. Le réalisateur Mahdi Fleifel raconte d’abord ses souvenirs d’enfance dans le camp palestinien d’Ein El Helweh, au Liban. Ce fameux camp d’un kilomètre carré abrite le plus grand nombre de réfugiés palestiniens depuis 1948. Ils sont plus de 70.000 à y résider.Fleifel y est né et l’a quitté à l’âge de 4 ans. Direction Dubaï, avec ses parents. Lorsqu’il a eu 9 ans, sa famille s’est installée au Danemark. Le regard que porte Fleifel sur ce camp n’est pas celui des journaux télévisés, ou celui d’autres cinéastes qui traitent la cause palestinienne. C’est plutôt son Disneyland à lui. Comme il l’exprime à travers la voix off très humoristique qu’il installe durant le film, ce camp est plutôt le lieu où, pendant ses trois mois de vacances d’été, il se ressource et retrouve les amis et les proches avec lesquels il a grandi. Le Danemark, son pays d’adoption, est froid, tandis…

