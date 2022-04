La Chambre des Représentants approuve un projet de loi relatif aux droits d’auteurs et droits voisins

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que ledit projet s’inscrit dans le domaine juridique et social, ce qui a poussé le gouvernement à le programmer comme premier projet de loi dans le domaine culturel, afin de protéger les droits des créateurs et des auteurs.

Ce projet de loi traduit l’engagement du gouvernement dans le domaine social et dans le recours à l’investissement rentable au lieu des subventions, a ajouté le ministre.

Il vise également à inclure des dispositions relatives à l’exploitation numérique des œuvres musicales, audiovisuelles et visuelles, et à mettre la loi en conformité avec les conventions internationales, notamment avec le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

Ainsi, il a pour objectif d’ajouter de nouvelles dispositions relatives à la protection des droits d’auteur et des droits voisins dans l’univers numérique, ainsi que d’autres impératifs liés au « droit de suite » qui porte sur les droits matériels des artistes plasticiens découlant de la revente de leur œuvres originales (peintures, sculptures, etc.).

(Avec MAP)