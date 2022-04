La BEI engage 4 milliards d'euros pour soutenir les réfugiés ukrainiens

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé un programme de 4 milliards d’euros pour 2022 et 2023 destiné à aider les villes et les régions des États membres de l’UE à répondre à des besoins urgents en matière d’investissement et à relever les défis liés à l’accueil et à l’intégration des réfugiés en provenance d’Ukraine.

Par La Rédaction