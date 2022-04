Attaque de la gare de Kramatorsk en Ukraine : 50 morts, dont cinq enfants

Cinquante morts, dont cinq enfants. C’est le nombre des victimes à cette heure à la suite de la frappe des troupes d’occupation russes sur la gare de Kramatorsk”, a écrit sur Telegram Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région de Donetsk, précisant que le bilan pourrait encore s’alourdir, 98 blessés, dont 16 enfants, ayant été hospitalisés.

Selon Kyrylenko, 38 personnes ont été tuées “sur place” et 12 autres sont décédées des suites de leurs blessures.

Russians knew that the train station in Kramatorsk was full of civilians waiting to be evacuated. Yet they stroke it with a ballistic missile, killing at least 30 and injuring at least a hundred people. This was a deliberate slaughter. We will bring each war criminal to justice. pic.twitter.com/cq0CX9wovV

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2022