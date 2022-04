Leïla Bazzi : "L’entreprise doit être un lieu où il fait bon vivre pour les femmes”

T ête dans le guidon

Plus qu’une manager, Leïla Bazzi préfère la qualification de “leader”, mieux adaptée selon elle à ce qu’elle incarne. Une leader qui impulse des projets révélateurs de “talents féminins”. Née en France de parents marocains, elle ne désire pas s’installer au royaume dans un premier temps : “Je n’avais pas l’intention de rester définitivement”. A l’époque, Leïla Bazzi poursuit son objectif de réussite professionnelle. Diplômée en droit des affaires, puis avocate, l’offre dans un cabinet marocain en 2006 ne se refuse pas. Tout comme quand Renault vient la chercher deux ans plus tard pour créer la direction juridique de l’entreprise au Maroc, bientôt sur le projet d’envergure de Tanger. “Je n’ai jamais eu le temps de m’ennuyer”, dit-elle, euphémisme signifiant qu’elle ne touchera pas terre pendant près de six ans.

Réveil féministe

Elle “réémerge” un peu brutalement. Le décès de son père est…