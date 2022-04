“Le Maroc vote” : le comportement électoral sous la loupe de Tafra 

Entre juin et octobre 2021, les élections ont rythmé la vie du royaume. En cinq mois seulement, les citoyens marocains ont été appelés aux urnes pour renouveler l’ensemble de leurs élus, de la commune au Parlement, en passant par la région et les organisations professionnelles. Une période électorale par excellence, qui a vu le RNI, le PAM et l’Istiqlal rafler la mise dans les différents scrutins.

Six mois plus tard, plusieurs questions restent cependant en suspens : pourquoi assistons-nous à une concentration croissante de la scène politique nationale autour d’un petit nombre de partis ? Qui sont les électeurs qui ont permis au RNI d’être le premier parti marocain à récolter plus de deux millions de voix ? Pourquoi le PJD du chef du gouvernement sortant,…