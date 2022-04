La cuisine, tout l'art de Mina El Glaoui en deux tomes

Dans un écrin soigné, Mina El Glaoui propose deux ouvrages pour mieux marier cuisine et art : Le livre des recettes et Les belles heures. Le premier est une immersion dans la gastronomie traditionnelle marocaine et sa riche simplicité, réédition du livre paru en 1987, Ma cuisine marocaine.

Le second décompose la journée en cinq moments et autant de raisons d’enchantement : œuvres d’art, aquarelles, pastels, textes, citations… en écho et hommage à notre patrimoine.

Ma cuisine marocaine (deux tomes), de Mina El Glaoui, éd. Senso Unico, 2015.

