L’ONSSA alerte sur l’infection à la salmonelle liée à la consommation de produits Kinder

Ces mesures consistent en un renforcement du contrôle de tous les produits de la société Ferrero à l’importation afin d’éviter l’introduction des lots sur le marché national et pour le retrait immédiat du circuit de commercialisation au niveau des importateurs et des enseignes de distribution, indique l’ONSSA dans un communiqué.

Les suspicions concernent les produits Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022, Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022, Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août, et Kinder Happy Moments, Kinder Mix avec des dates de péremption à fin août 2022.

Par ailleurs et par mesure de précaution, l’ONSSA “invite les consommateurs à ne pas acheter les produits dont les références sont indiquées ci-dessus et demande aux personnes les détenant de ne pas les consommer”, conclut le communiqué.