Malika Lahnait, spécialiste du tourisme : “Le Maroc doit assouplir les conditions d’entrée sur le territoire aux vaccinés”

À contrepied de la tendance internationale, le Maroc exige toujours un test PCR négatif à tous les voyageurs, même lorsqu’ils sont vaccinés. Avocate au barreau de Paris et spécialiste du droit du transport aérien et du tourisme, Malika Lahnait décrypte ici l’impact d’une formalité dont les professionnels du tourisme comme de la santé réclament la suppression pure et simple.