Sixième Journée internationale du design italien : l’utilité du beau par l'ambassadeur Armando Barucco

La Journée du design italien dans le monde en est à sa 6e édition. L’Italie s’est établie comme référence mondiale dans le design dès les années 1930, mais notre créativité s’est véritablement exprimée après la Seconde Guerre mondiale.

En 1945, le tissu industriel de l’Italie était détruit : la reconstruction des décennies suivantes a été un miracle économique et social auquel le design italien a apporté une contribution fondamentale. Et ce grâce au sens du beau, qui vient de notre culture et de notre histoire, et à l’alliance de nos traditions artisanales avec l’avant-garde technologique. Un côté pratique et le désir de ne pas subordonner la beauté aux besoins fonctionnels sont les caractéristiques du design italien.

Dans les œuvres de nos créateurs, on retrouve une forte attention aux dimensions esthétiques mais aussi sociales, comme le montrent les expériences de Riccardo Dalisi à Naples, et la tradition, dont notre témoin pour le Maroc, Andrea Anastasio, se fait l’interprète.

à lire aussi Interview croisée entre les designers Andrea Anastasio et Hicham Lahlou

Cette Journée marque aussi l’ouverture de la saison culturelle italienne au Maroc. Dans les prochains mois, seront organisés des rencontres et des concerts, une collaboration entre les conservatoires italiens et marocains, ainsi que deux festivals de cinéma.

Enfin, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps, un grand opéra italien sera donné. Tout cela en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la culture, la Fondation nationale des musées, l’Orchestre philarmonique du Maroc, ou la Fondation Ali Zaoua.

“L’avenir du design italien est, à l’image de son passé, toujours à l’intersection entre engagement social, beauté et praticité” Armando Barucco

Un dernier point. Dans une époque si troublée, marquée par la pandémie et la guerre, l’avenir du design italien est, à l’image de son passé, toujours à l’intersection entre engagement social, beauté et praticité.

De ce côté, la communauté marocaine vivant en Italie (la première communauté non européenne) et les nombreux architectes et designers marocains qui y ont été formés ou qui ont un lien très fort avec le pays, comme Hicham Lahlou, sont une ressource essentielle. Ils seront les protagonistes d’une nouvelle façon de fusionner nos créativités, cultures et traditions à travers des œuvres à fort impact esthétique et social.

L’Italie a la ferme volonté de développer davantage les possibilités de formation pour les jeunes designers marocains, notamment par le biais d’accords de mobilité internationale entre les universités, les instituts de design et les centres de recherche italiens et marocains.

Article réalisé par TelQuel Content Studio, un département indépendant de la rédaction de TelQuel