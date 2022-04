Abderrahim Ksiri, de l'enseignement au développement durable

E colo de naissance

Comme un symbole, Abderrahim Ksiri naît un 5 juin, Journée mondiale de l’environnement. Un destin révélateur pour ce Casablancais de 59 ans, devenu président de l’association environnementale la plus importante du Maroc. Tout avait pourtant débuté calmement. Une licence de biologie en poche, Abderrahim Ksiri devient professeur de SVT dans le secondaire et constate le besoin criant de formation des enseignants dans sa matière.

“On est rapidement passé d’assemblées générales à des congrès nationaux !” Abderrahim Ksiri

En 1994, avec quelques collègues, il fonde une association à l’objectif d’abord humble, “créer des documents pédagogiques thématiques, de l’immunologie à la photosynthèse”, pour aider à l’enseignement. Mais très vite, le nom prosaïque de la structure, l’Association des enseignants des sciences et de la vie et de la terre (AESVT), n’englobe plus l’évolution d’un projet bien plus ambitieux. Ksiri n’avait pas…