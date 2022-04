Signature d’une convention de partenariat entre la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation et l’UM6SS

Une convention de partenariat a été signée, mardi à Casablanca, entre la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation et l’écosystème de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS), à savoir l’Hôpital universitaire international Mohammed VI et l’Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa.

Cette convention fera bénéficier les adhérents de la fondation d’une prise en charge personnalisée et de conditions très avantageuses pour toutes les prestations médicales et de soins proposées par les deux hôpitaux et les différentes entités de l’écosystème de l’UM6SS, a-t-on indiqué dans un communiqué.

Cela inclut les prestations médicales et chirurgicales, les examens et les interventions radiologiques, l’admission aux urgences, les soins d’oncologie, les hospitalisations et toutes les analyses médicales, précise le communiqué des signataires, notant que la convention prévoit également la réalisation d’un programme de prévention et de dépistage des maladies chroniques qui doivent être diagnostiquées à des stades précoces afin d’optimiser la prise en charge et les traitements.

Concernant les démarches administratives et les procédures de prise en charge par les organismes de couverture santé, la convention permettra de faciliter les processus et de fluidifier les circuits au bénéfice des adhérents qui seront accueillis dans les meilleures conditions, précise-t-on, relevant que la collaboration entre les deux entités marque un premier pas vers des opérations conjointes de prévention et de sensibilisation et des efforts communs pour la bonne santé des adhérents et des bénéficiaires.

Ce partenariat assure “la volonté de la fondation d’élargir l’offre de prestations de santé accessibles pour ses adhérents”, conclut le communiqué.

(avec MAP)