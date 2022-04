Safari, le groupe fondé par Mohammed Karim Lamrani, met la main sur le fabricant de meubles français Demeyere

L’entreprise Meubles Demeyere devient marocaine. En concurrence avec deux entreprises françaises, le tribunal de commerce de Lille a finalement tranché pour l’offre du groupe marocain Safari. L’information a été révélée par Le Desk et confirmée par TelQuel.

Placée en redressement judiciaire le 1er décembre dernier, l’entreprise familiale française dispose de trois sites dans la métropole lilloise, un en Charente dans le sud-ouest de la France, et une usine en Asie.

Success story

Fondé en 1909, le groupe Meubles Demeyere était considéré comme une success story de la région Hauts-de-France. Cependant, d’importantes difficultés liées à l’augmentation du prix des matières premières et à la crise sanitaire ont poussé l’entreprise de 750 salariés au redressement judiciaire.

Selon France Bleu, six entreprises se sont portées candidates pour une reprise totale ou partielle de l’activité. Les deux groupes intéressés par une reprise totale de Meubles Demeyere ont été le groupe français ABSO Équipements et Construction, spécialisé dans le “second œuvre”, basé dans le sud-ouest. Et le groupe Safari, à travers sa filiale Cema Bois de l’Atlas, premier producteur de contreplaqué en Afrique.

L’offre du groupe marocain dirigé par Saida Karim Lamrani a présenté l’offre la plus intéressante puisqu’elle proposait de sauvegarder 440 emplois et d’en reclasser 50 dans la métropole lilloise.

Deux autres entreprises ont proposé une reprise partielle. Il s’agit d’Innov’axe, fabricant de mobiliers de jardin basé à Neuville-en-Ferrain, et d’Alpagroup, géant français de l’ameublement. Le lyonnais Market Maker, spécialisé dans la production de canapés, veut quant à lui mettre la main par le site de Nersac en Charente. Enfin, le groupe Lapeyre s’est aussi positionné, mais uniquement pour la reprise des machines.

Les reins solides

Seules les offres d’Innov’axe, de Market Maker et de Safari ont été présélectionnées. “Innov’axe s’avérait plus séduisant sur le plan stratégique, mais Safari a les reins plus solides, l’assise financière n’est pas la même”, a résumé auprès de l’AFP l’avocat des salariés du Nord, Rudy Ouakrat. Le montant de la transaction est de de 4,9 millions d’euros.

Avec cette acquisition, le groupe Safari fondé par feu Mohammed Karim Lamrani pourra élargir son activité dans la transformation de bois. Cema Bois de l’Atlas possède trois sites de production au Maroc et au Gabon, et réalise 40 % de son chiffre d’affaires à l’export, dont l’Union européenne (Hollande, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne), l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada), et l’Afrique (Libye, Tunisie).