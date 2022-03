Yémen : la coalition annonce un cessez-le-feu pendant le ramadan

La coalition annonce par la présente l’arrêt des opérations militaires au Yémen à partir de 06h00 (03h00 GMT) mercredi 30 mars 2022″, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié mardi soir par l’Agence de presse saoudienne.

Ce cessez-le-feu « coïncide avec le début de consultations entre Yéménites, dans le but de créer les conditions propices à leur succès et un environnement favorable pour le mois sacré du Ramadan pour faire la paix », a ajouté le commandement de la coalition dans son communiqué.

« Je suis très reconnaissant du soutien unanime exprimé à l’égard des efforts des Nations unies pour une désescalade immédiate et un règlement politique du conflit », avait tweeté avant l’annonce du cessez-le-feu l’émissaire de l’ONU pour le Yémen, Hans Grundberg.

UN Envoy Hans Grundberg met with P5 Ambassadors to #Yemen in Riyadh today: “I’m very grateful for the unanimous support expressed for UN efforts on immediate de-escalation and a political settlement of the conflict.”

