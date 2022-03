À Rabat, MBZ reçoit le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken

En présence du chef de la diplomatie émiratie, Abdallah ben Zayed Al Nahyane, le dirigeant du pays pétrolier a discuté avec Blinken de l’évolution de la situation en Ukraine, et des efforts visant à limiter ses répercussions au niveau économique, apprend-on de l’agence de presse émiratie WAM.

Blinken a également saisi l’occasion pour exprimer au prince héritier d’Abou Dhabi la « détermination des Etats-Unis de soutenir les Emirats arabes unis en vue de faire face aux attaques des Houthis ». « Nous avons un réel défi à affronter ensemble, dans la région et ailleurs », a ajouté le diplomate américain.

Had an excellent meeting today with Crown Prince @MohamedBinZayed to reaffirm our strong partnership. We discussed ways we can promote regional security and deepen regional cooperation, as well as strengthen our defense partnership. pic.twitter.com/ihaf1wZF2l

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 29, 2022