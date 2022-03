Convention de partenariat entre la FRMF et la FNM pour la création d'un musée du football

Signée par le président de la FNM, Mehdi Qotbi, et le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, cette convention vise à mettre en place un cadre de coopération et de partenariat pour la création et la gestion du Musée national du football au complexe Mohammed VI à Maâmora, érigé sur une superficie totale de près de 2.100 m2.

« Le site du complexe Mohammed VI est l’un des meilleurs espaces du monde footballistique », a affirmé Lekjaa dans une déclaration à la chaîne d’information en continu de la MAP, ajoutant que la création d’un musée national du football est un projet qui a nécessité près d’une année de travail, avec une équipe spécialement dédiée, dans le but de mettre en exergue l’histoire du football national qui a commencé en 1906. « Cette histoire sera retracée extraordinairement par l’exposition de photographies, d’images et d’objets footballistiques », a-t-il précisé.

Lekjaa a également relevé que le musée offrira à toutes les générations, surtout les jeunes, l’occasion de prendre connaissance des performances des footballeurs marocains, estimant que « c’est au tour de cette nouvelle génération de consolider ces succès pour construire un avenir meilleur ».

Dans la même lignée, Qotbi a fait savoir que ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une dynamique « extraordinaire », qui illustre l’histoire sportive du Royaume, « peut-être méconnue par la jeune génération », dans un souci de transmission de mémoire. S’agissant de la particularité du musée national du football, qui propose les multiples facettes du ballon rond national, le président de la FNM a estimé qu’il s’agit d’« un projet abouti et bien réfléchi ».

« Même au niveau de l’espace et du cadre, ce site, qui allie culture et sport, va attirer des jeunes et des moins jeunes, pour découvrir une histoire riche », a-t-il souligné. Saluant ce partenariat, Qotbi s’est réjoui de pouvoir mettre à la disposition de la Fédération l’expertise de la FNM ainsi que ses ressources humaines pour mettre à profit leur savoir-faire en vue de la gestion et de la préservation de la mémoire du football national.

(Avec MAP)