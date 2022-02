L’Institut du monde arabe va prêter des œuvres à la Fondation nationale des musées pour une expo itinérante

Une réunion a rassemblé, mardi à Paris, à cet effet le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, le président de l’Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang et la directrice du musée et des expositions de l’IMA, Nathalie Bondil.

« A l’issue de cette réunion, il a été décidé que des chefs d’œuvre de la collection unique de l’Institut du monde arabe seront présentés au Royaume du Maroc sous la forme d’une exposition itinérante qui débutera à Rabat et se poursuivra à Tanger et Marrakech : c’est une première dans l’histoire de l’IMA », indique un communiqué conjoint de la FNM et l’IMA.

« Le président de l’IMA Jack Lang se réjouit, avec Nathalie Bondil, de cette initiative de M. Qotbi qui permettra de faire partager au public marocain ces œuvres exceptionnelles », souligne le communiqué.

L’IMA et la FNM ont scellé en septembre dernier un accord de coopération en vue de lancer des projets culturels tout au long de l’année 2022. Parmi ces projets figure la création d’une bibliothèque d’art au musée Mohammed VI, l’organisation d’une biennale de la photo arabe avec un focus sur les artistes marocains, qui se tiendra simultanément à l’IMA et au Musée national de la photographie du Maroc et le prêt par l’IMA de sa collection des artistes du monde arabe en vue d’organiser une exposition itinérante dans plusieurs villes marocaines.

« Le Maroc, pays d’exception mérite une relation d’exception avec l’Institut du monde arabe », avait déclaré alors le président de l’IMA, tout en mettant en avant « les liens étroits, amicaux et fraternels entre l’IMA et la FNM ».

L’IMA détient la plus importante collection d’art moderne et contemporain arabe d’Europe, qui vient d’être enrichie par des donations, rappelle-t-on.

(avec MAP)