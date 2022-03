Hausse des prix du carburant : le gouvernement lance le processus de soutien exceptionnel aux professionnels du transport

Fortement impactés par la hausse des prix du carburant, les professionnels du transport pourront profiter de ce soutien exceptionnel mis en place par le gouvernement. Dès aujourd’hui, les inscriptions sont ouvertes sur la plateforme dédiée.

Le soutien diffère en fonction de la catégorie de transporteur :

Les professionnels du transport public de voyageurs bénéficieront d’une subvention de 2200 dirhams pour les grands taxis, 1600 dirhams pour les petits taxis, 1800 dirhams pour les véhicules de transport mixte dans le monde rural, 7000 dirhams pour les autocars intervilles et 6200 dirhams pour les autobus.

S’agissant du transport touristique, les professionnels bénéficieront d’un soutien financier de 2800 dirhams au profit des autocars de 1re série, 1400 dirhams pour les minibus de 2e série et 1000 dirhams pour les véhicules de 3e série (TGR/TLS).

En ce qui concerne les professionnels du transport de marchandises pour compte d’autrui, un soutien financier de 1000 dirhams sera alloué aux véhicules de dépannage, 2600 dirhams pour les camions dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 14 tonnes, 3400 dirhams pour les camions dont le PTAC est compris entre 14 et 19 tonnes, et 4200 dirhams pour les camions dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes, ainsi que 6000 dirhams au profit des tracteurs routiers.

S’agissant du soutien alloué au transport de personnel et au transport scolaire, les professionnels du transport de personnel pour compte d’autrui bénéficieront d’une aide financière de 1200 dirhams pour chaque véhicule, et de 1000 dirhams pour tout véhicule affecté au transport scolaire pour compte d’autrui.

أطلقت الحكومة، اليوم الأربعاء، رسميا، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من الشهر الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة وسيخصص لنحو 180 ألف عربة. pic.twitter.com/xn2hixu2lD — رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) March 23, 2022

Quelques semaines après les grèves des professionnels du transport, ces subventions tombent au bon moment, sachant que les prix du carburant sont au plus haut, atteignant presque 12 dirhams pour le gasoil et dépassant les 14 dirhams pour l’essence.