Transport : le gouvernement propose aux professionnels du secteur une subvention directe du gasoil

Les professionnels du transport et le gouvernement se réunissent autour de la table de discussions. La réunion tenue ce lundi à Rabat entre Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique, Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du budget et les représentants des professionnels du secteur, avait pour objectif de présenter la perspective et la proposition du gouvernement pour faire face à la flambée des prix du gasoil.

Selon nos confrères de SNRT News, le gouvernement a promis aux représentants des syndicats une subvention directe aux transporteurs professionnels. Une subvention destinée aux propriétaires de taxis, de véhicules de transport de passagers et de marchandises ainsi qu’aux transporteurs internationaux. Cette aide pourrait varier entre 2000 et 3000 dirhams par mois et devrait commencer dans deux semaines. Le gouvernement mettra à disposition des transporteurs professionnels une plateforme digitale.

Pour un syndicaliste présent lors de la réunion, contacté par TelQuel Arabi, l’Exécutif semble “n’avoir aucune perspective prête ni concrète”, mettant en avant les réserves des syndicats sur le terme “subventions” employé par les responsables gouvernementaux, le qualifiant d’humiliant.

Il a ensuite appelé à la structuralisation du secteur du transport professionnel, insistant sur le transport de marchandises et la tarification du gasoil professionnel.

Pour rappel, la coordination des syndicats du secteur du transport routier a lancé une grève nationale entre le 7 et le 9 mars derniers. De son côté, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a appelé la semaine dernière les ministres concernés à tenir une réunion avec les professionnels du secteur, en vue de trouver la formule convenable et de les subventionner durant cette période de hausse des prix des carburants.