Sahara : l'ONU a pris acte du changement de la position espagnole

Les deux diplomates se sont rencontrés hier à Bruxelles. Le chef de la diplomatie espagnole a informé l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara du changement de la position espagnole sur le conflit, apprend-on de l’agence de presse espagnole EFE.

« L’envoyé personnel a pris bonne note du soutien du ministre des Affaires étrangères José Manuel Albares à un processus facilité par l’ONU » sur le Sahara, « visant à une solution conforme aux décisions du Conseil de sécurité, en particulier la dernière en date, la résolution 2602 d’octobre dernier », indique le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric lors d’un point de presse à New York.

Selon Dujarric, Staffan de Mistura s’est entretenu avec Albares et d’autres « interlocuteurs pertinents, dont l’Algérie ».

Sur son compte Twitter, Albares a, de son côté, informé de son entretien avec l’émissaire onusien. « J’ai rencontré Staffan de Mistura pour lui exprimer le soutien de l’Espagne à ses efforts, en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans le cadre des Nations unies », a-t-il publié.

