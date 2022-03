Neuf lauréats démis du Prix du Maroc du livre par le ministre de la Culture

Le 18 décembre dernier, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Mehdi Bensaid décernait à une douzaine de lauréats le Prix du Maroc du livre, qui clôturait sa 53e édition. Cette année, les lauréats des prix de la Création amazighe, de la Traduction, de la Poésie, des Sciences humaines et des Sciences sociales se sont vu remettre un prix ex aequo. Dans chacune de ces catégories, il n’y a donc pas eu un, mais deux gagnants.

à lire aussi Le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) aura lieu du 2 au 12 juin

Près d’un mois après la remise des prix, neuf lauréats ex aequo ont donc adressé un courrier au ministère de la Culture daté du 13 janvier, dans lequel ils déclarent refuser de partager la somme qui leur a été attribuée, et demandent au ministère de verser à chacun l’intégralité de celle-ci. Parmi les signataires, on retrouve Yahya El Yahyaoui, Idriss Makboul, Mohamed Ali Rabaoui, Ahmed Bouhassan, Mohammed El-Jarti, Yahya Ben El Walid, Hassan Oubrahim, Boubker Bouhadi et Taieb Amkroud.

Selon les signataires, cette demande est basée sur l’article 13 du règlement du Prix Maroc du livre. Seul Rachid El Moumni, poète et co-lauréat du prix de la Poésie, a refusé de signer le courrier adressé au ministère.

Ni or ni lauriers

Dans une lettre datée de ce vendredi 18 mars dont TelQuel détient copie, le ministère de Mehdi Bensaid a décidé de démettre les neuf lauréats du Prix du Maroc du livre, en guise de réponse à leur demande. “Le ministère exprime sa déception quant à la réduction des significations du prix à sa valeur matérielle”, peut-on lire sur le courrier.

Si le ministère assure faire de son mieux pour augmenter la somme des prix attribués, il déclare “ne pas accepter (cette) atteinte à la considération du premier et plus ancien prix marocain dédié au livre”. Pour le moment, le ministère n’a pas annoncé de nouveaux lauréats pour les catégories Création amazighe, Traduction, Sciences humaines et Sciences sociales.