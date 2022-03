Daba Dari : Hamza et Ghita découvrent le projet Uptown

Après avoir fait visiter Hamza, 37 ans, et Ghita, 35 ans, un appartement au quartier Princesses de Casablanca dans le premier épisode, Amine Mernissi retrouve le couple à Anfa Park pour une deuxième visite. Les jeunes parents n’avaient, en effet, pas été conquis par le premier bien qui leur avait été présenté, et désiraient un appartement plus lumineux dans une résidence avec plus d’espaces verts.

Casa Finance City étant un de leur quartier de prédilection, Amine Mernissi leur fait visiter, dans ce deuxième épisode, un appartement-témoin de 110 mètres carrés du projet Uptown du Groupe Mfadel et Réalités Afrique.

Le couple découvrira également la maquette du projet global qui comprend plusieurs composantes, dont un hôtel, une marketplace, une salle de sport et un kids club.

L’appartement plaira-t-il au couple et, surtout, rentrera-t-il dans leur budget de 2 millions de dirhams ? La réponse en vidéo :

