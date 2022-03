TelQuel lance Dari Daba, l’émission de recherche immobilière

Animée par Amine Mernissi, journaliste spécialiste en immobilier, Dari Daba tente de répondre aux attentes de futurs acquéreurs en leur proposant la visite, selon leurs critères, de trois biens immobiliers, lesquels feront l’objet de la production de trois épisodes distincts diffusés mensuellement. En partenariat avec le Groupe Mfadel, la première émission emmène un jeu couple casablancais au quartier Princesses et à Casa Finance City. Les détails avec Amine Mernissi.

Présentateur d’une nouvelle émission immobilière, c’est comment ?

Amine Mernissi : En tant que journaliste immobilier avec plus de 17 ans dans le métier, je n’ai pas hésité une seule seconde quand on m’a proposé d’animer l’émission. C’est un plaisir à chaque tournage. Il manquait réellement une émission immobilière comme Dari Daba dans le paysage audiovisuel et immobilier marocain.

L’immobilier est un choix de vie. Lui donner des visages, de la couleur… c’est ce que veut (re) présenter Dari Daba. L’émission livre aussi des conseils pratiques aux futurs acquéreurs de manière à ce que tout spectateur puisse en bénéficier lui aussi. Informer tout en prenant du plaisir, voilà son ADN.

Comment se sont passés les premiers tournages ?

Trouver des clients qui acceptent de se faire filmer n’a pas été une mince affaire, mais ceux qui ont accepté ont compris qu’ils pouvaient allier choix de vie et plaisir. Dari Daba, c’est aussi des fous rires en tournage avec les acheteurs, les agents immobiliers et l’équipe de TelQuel. Plusieurs scènes ont dû être tournées plusieurs fois pour avoir la bonne, mais finalement, tout le monde était content du résultat. On devrait peut-être penser à faire un bêtisier des scènes coupées…

Cette émission a-t-elle permis de concrétiser des projets d’achats immobiliers ?

Ça sera aux internautes de le découvrir en regardant les épisodes ! (rires) Ce que je peux vous dire, c’est que notre but n’est pas seulement d’aider les personnes à acheter un bien, mais c’est aussi de les accompagner dans tout le processus de recherche d’appartement qui peut être très long et demande beaucoup d’énergie. Plusieurs personnes étaient d’ailleurs ​​des primo-accédants, ne savaient pas par où commencer et avaient peur d’être mal orientées.

Nous étions donc là, avec nos experts immobiliers, pour leur fournir toutes les informations nécessaires avant qu’ils ne fassent le grand saut. Je suis donc certain que les internautes auront autant de plaisir à regarder l’émission que nous avons eu à la tourner !