Mal gouvernés et peu dotés, la Cour des comptes ausculte les maux des hôpitaux

Le large chantier de la refonte du système de santé ne peut passer sans une refonte de son principal bastion : l’hôpital. Et aux yeux de la Cour des comptes, qui vient de livrer ce mardi 14 mars son rapport biannuel sur les années 2019-2020, il faudra mettre les bouchées doubles pour répondre à “l’ensemble des insuffisances constatées” dont pâtissent ces structures, notamment liés à la gouvernance opérée par les départements du ministère de tutelle, voire pour certaines à leur statut juridique. Des carences qui ont un “impact négatif sur la capacité de prise en charge et la célérité de réponse aux besoins des patients”, note la juridiction financière pour certaines d’entre elles. L’instance pointe également des manquements en “disponibilité et qualité des prestations de soins”, ainsi que “sur l’offre de l’ensemble des prestations prévues par la réglementation au niveau des centres hospitaliers”. En partie déjà pointées par la juridiction lors de…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner