Patrimoine judéo-marocain : les ambitions de l’association Salam Lekoulam, fraîchement lancée à Casablanca 

Ce jeudi 10 mars, Ahmed Ghayat et Jérémie Dahan ont donné le coup d’envoi de l’association Salam Lekoulam, dédiée aux Marocains juifs et musulmans. Sous la présidence d’honneur du conseiller du roi André Azoulay, la nouvelle association se donne pour mission de remettre à l’ordre du jour des valeurs de vivre-ensemble, à travers l’organisation d’actions culturelles et sportives.

Par Soundouss Chraibi