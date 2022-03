Facultés de médecine : quid de la gouvernance et des étudiants?

Une réforme, mais avec qui ? Après l’envoi de la circulaire annonçant une réduction d’un an de la filière médecine générale, seuls les doyens de faculté de médecine ont pu se réunir avec le ministère de l’Enseignement supérieur qui chapeaute les contours du projet. Les premiers concernés, comme le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) sont quant à eux consultés via des courriers demandant leur avis. Quant à la Commission nationale des étudiants en médecine au Maroc, elle a indiqué, dans un communiqué publié le 22 février, “avoir pris l’initiative” de contacter les différentes parties-prenantes. Et une rencontre, selon nos informations, s’est tenue dernièrement entre les représentants des étudiants en médecine, les doyens de faculté et le ministère de l’Enseignement supérieur.

“Ni ici, ni là”

“Des décisions pareilles méritent d’être prises en concertation, relève Youssef El Fakir, vice-président de la Fondation des médecins enseignants libéraux. Il faudrait…