Coopération : le Premier ministre mauritanien rencontre Aziz Akhannouch à Rabat, plusieurs accords de coopération en vue

Alors que les travaux de la 8ème session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne ont commencé mercredi 9 mars à Rabat, au niveau des hauts fonctionnaires, le Premier ministre mauritanien est arrivé hier à Rabat pour co-présider avec son homologue marocain Aziz Akhannouch les travaux de cette haute commission, prévue ce 11 mars. Les travaux de cette commission mixte maroco-mauritanienne devrait se conclure, selon nos informations, par la signature de près d’une dizaine d’accords de coopération entre les deux pays touchant notamment à la collaboration économique entre Rabat et Nouakchott.

Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, le premier ministre mauritanien, accueilli hier à l’aéroport de Rabat-Salé par Aziz Akhnnouch, est accompagné d’une délégation composée de ministres, de hauts responsables et d’hommes d’affaires.

Pour les deux pays voisins, cette session représente une opportunité pour renforcer la coopération bilatérale et une occasion d’établir des partenariats dans de nombreux domaines.

Dans une allocution de circonstance, le directeur du Machreq, du Golfe et des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires Etrangères, Fouad Akhrif, a indiqué que « les relations de longue date liant les deux pays ne cessent de s’intensifier en vue d’asseoir des mécanismes de coopération fructueuse et de mettre en place un cadre législatif motivant afin de réaliser l’ambition des deux pays d’élever le niveau des relations économiques, sociales, culturelles et scientifiques ».

« Les réunions d’aujourd’hui représentent un moment opportun pour apporter des solutions aux problématiques qui peuvent entraver les aspirations légitimes des deux pays à la promotion de leurs relations » a-t-il ajouté.

De son côté, l’ambassadeur, directeur général de la direction de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, Mohamed Hanchi El Ketab a estimé, mercredi, que la tenue de cette session constitue une « étape importante dans le processus de coopération bilatérale dans les différents secteurs, tels la pêche, la formation professionnelle et le commerce ».