Crise Maroc-Algérie : que vaut la tentative de médiation du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani ?

C’est la première visite d’un chef d’État mauritanien en Algérie depuis plus de dix ans. À Alger, le tapis rouge a été déroulé à Mohamed Ould Ghazouani, le président de la Mauritanie, qui a entamé dès lundi 27 décembre une visite de trois jours sur invitation de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. À la tête d’une importante délégation composée d’hommes d’affaires, de diplomates et de ministres, le président mauritanien a un agenda chargé. Outre quelques actes symboliques et un entretien avec son homologue algérien, Mohamed Ould Ghazouani devrait superviser la signature d’accords bilatéraux dans les domaines de la coopération diplomatique, sécuritaire et de la formation académique. Dans le cadre du renforcement de l’axe Nouakchott-Alger, cette visite aura aussi son volet économique et commercial avec la création d’une zone franche…

