Melilia : nouvelle tentative vaine d’entrer dans l’enclave espagnole d’un millier de migrants

Vers 6 h du matin, le dispositif anti-intrusion du commandement de la garde civile a détecté un important groupe de migrants formé d’environ mille migrants qui s’approchaient de la clôture (de Melilla), de manière coordonnée et parfaitement organisée avant de se diviser en plusieurs sous-groupes”, a expliqué la préfecture de Melilia dans un communiqué.

Vers 8 h (7 h GMT), “environ 400 personnes, de l’un de ces sous-groupes, ont réussi à atteindre la clôture”, mais ont été stoppées par les forces de l’ordre marocaines, a poursuivi la préfecture. Aucune de ces personnes n’est finalement parvenue à franchir la clôture pour pénétrer dans Melilia.

Mercredi, l’enclave avait vécu la tentative d’entrée la plus massive jamais enregistrée, selon les autorités, avec environ 2500 personnes tentant d’y pénétrer. Jeudi et vendredi, deux nouvelles tentatives, impliquant respectivement 1200 et 1000 de personnes, avaient eu lieu.

Au total, 871 migrants avaient réussi à rentrer mercredi et jeudi à Melilia, par rapport à 1.092 sur l’ensemble de l’année 2021.

Melilia et l’autre enclave espagnole Sebta, constituent les seules frontières terrestres de l’Union européenne sur le continent africain et font régulièrement l’objet de tentatives d’entrée de la part de migrants cherchant à rejoindre l’Europe.

En mai, une crise migratoire à Sebta avait vu l’entrée soudaine de plus de 10.000 personnes, en grande majorité des Marocains, par la mer ou la digue marquant la frontière.

Cette arrivée exceptionnelle s’était produite dans un contexte de brouille diplomatique majeure entre Madrid et Rabat, provoquée par l’accueil en Espagne, pour y être soigné du Covid, du chef du Front Polisario, Brahim Ghali.

Si les tensions se sont depuis apaisées, elles n’ont pas pris fin. Rappelée pour consultations en mai, l’ambassadrice du Maroc en Espagne n’est toujours pas revenue à Madrid.

(avec AFP)