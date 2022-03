Maroc-Etats-Unis : Dakhla abrite le forum d’investissement les 8 et 9 mars

Initié par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, ce forum vise à consolider la coopération bilatérale et à développer de nouveaux investissements directs américains, dans les domaines de l’agriculture, le tourisme ou encore les mines et les énergies renouvelables.

Cet évènement à vocation économique sera marqué par la présence de plus d’une vingtaine d’hommes d’affaires opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, des énergies renouvelables, de la finance et des technologies médicales.

Des panels sectoriels seront organisés avec les professionnels du secteur public et semi-public, mettant l’accent sur le climat des affaires de la région et de ses potentialités de développement, dans le cadre de la stratégie globale d’investissement du Royaume. Ces panels porteront sur le commerce et l’industrie, le tourisme et l’artisanat, le port Atlantique et la logistique, l’agriculture et la pêche et les énergies renouvelables et les mines.

(avec MAP)