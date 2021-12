Dakhla : 150,8 MDH pour les études architecturales et la construction de la zone logistique West Africa Free Zone

La région de Dakhla-Oued Eddahab cherche un prestataire pour la réalisation des études architecturales du projet qui s’étale sur 45 hectares dans la commune d’El Argoub. D’après nos informations, 810.000 dirhams ont été alloués à cette consultation architecturale, tandis qu’une enveloppe de 150 millions de dirhams hors taxes a été mobilisée pour les travaux. Les 45 hectares du foncier seront répartis en plusieurs blocs industrialo-logistiques formant une plateforme de distribution qui sera en phase avec la mise en place du nouveau pôle urbain et le développement industriel prévu dans la zone industrielle du port. Une surface de 70.000 m2 sera réservée à des entrepôts de groupage et dégroupage de marchandises (réceptions/livraisons) par transport routier et 40.000 m2 abriteront des bâtiments de stockage sous température alors que les entrepôts de messagerie seront étalés sur 10.000 m2. Une plateforme conteneurs de 150.000 m2 est également prévue, ainsi qu’un centre d’accueil et de formation et un centre routier regroupant parking pour poids lourds,…

