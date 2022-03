Les ministres russe et ukrainien des Affaires étrangères attendus jeudi à Ankara

M. Cavusoglu a affirmé, lors d’une conférence de presse, que la réunion se tiendrait dans un format tripartite, dans le cadre des « efforts intenses » de la Turquie pour rapprocher les deux parties.

« Le ministre russe des Affaires étrangères (Sergueï) Lavrov a déclaré qu’il était prêt à participer au Forum de la diplomatie d’Antalya. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères (Dmytro) Kuleba a également annoncé qu’il serait présent », a déclaré Cavusoglu, espérant que la réunion « sera un tournant ».

Lundi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a confirmé que Lavrov et Kuleba prévoyaient « un contact » à Antalya, et que la réunion a été convenue par le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président russe Vladimir Poutine lors de leur récente conversation téléphonique.

Selon un communiqué de la présidence turque, Erdogan a assuré que son pays était prêt à contribuer à la résolution de la crise ukrainienne par des moyens pacifiques dès que possible.

Parallèlement, selon l’agence de presse ukrainienne UNIAN, le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a indiqué que Kiev étudiait la possibilité d’une telle réunion en Turquie.

Des universitaires, des hommes politiques et des représentants d’organisations internationales sont attendus au forum diplomatique de cette année, qui se tiendra de vendredi à dimanche.

(avec MAP)