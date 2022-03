Dialogue social : les médecins du secteur public annoncent la suspension de toutes les grèves et manifestations

Objectif atteint. Le syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) a annoncé, mardi, la levée de toute forme de protestation déjà programmée ou annoncée par des communiqués précédents, appelant à l’adhésion de l’ensemble des médecins du secteur à ce “signe de bonne foi”. Cette décision intervient suite à l’approbation du gouvernement d’octroyer aux médecins l’indice de salaire 509 tant revendiqué, avec toutes ses indemnités, précise un communiqué du syndicat dont TelQuel Arabi détient copie.

Le syndicat a également appelé ses bureaux locaux et régionaux à “poursuivre la mobilisation globale et à œuvrer à la tenue des assemblées publiques afin de communiquer avec la base syndicale, en vue d’assurer un engagement réel sur le terrain et de relever le défi de l’étape suivante, en créant ou renouvelant les bureaux, à l’horizon de l’achèvement du processus national global de restructuration”.

Le SIMSP a précisé qu’il attendait toujours l’aboutissement des séances du dialogue social sur tous les points en suspens du dossier revendicatif.

À noter que l’Exécutif a signé, le 24 février, son premier accord avec les syndicats les plus représentatifs du secteur. Une “étape importante dans le processus de réforme du système de santé” pour le gouvernement, alors que les syndicats la considèrent comme premier maillon des dialogues futurs, dans un souci d’équité pour l’ensemble du secteur de la santé.

L’accord signé comprend des compromis sur plusieurs points, dont l’amélioration de la situation des médecins à travers le changement de la grille indiciaire des médecins, pharmaciens et dentistes pour qu’elle débute avec l’indice 509 et une indemnisation intégrale.