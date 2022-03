L'ambassadeur russe dans le royaume justifie la guerre auprès des Ukrainiens du Maroc

Si le diplomate appelle de ses vœux une « solution politique de la crise actuelle », le message de Valerian Shuvaev, l’ambassadeur de Russie au Maroc, a des allures de mise en garde. Dans un message écrit diffusé le 28 février sur le site de la représentation russe dans le royaume, le diplomate s’est adressé à ses compatriotes, aux citoyens ukrainiens résidant au Maroc, ainsi qu’aux « amis marocains qui entretiennent des relations amicales avec la Russie et l’Ukraine ».

« Période tragique », une Russie « contrainte » à la crise

« Nous traversons actuellement une période très difficile et tragique – l’opération militaire spéciale menée par les forces armées russes sur le territoire d’Ukraine », écrit le diplomate qui voit dans l’intervention russe en Ukraine une « contrainte » et une difficulté pour les dirigeants russes contre un « pays frère ».

Se retranchant derrière le discours du 24 février (à la veille de l’invasion russe) de Vladimir Poutine, le président russe, Valerian Shuvaev présente l’Ukraine comme un pays à la botte des Occidentaux qui mènent une « guerre de l’information » à son pays dans la crise ukrainienne. « Je note seulement avec un grand regret que le régime installé à Kiev suit les traces de ses donateurs occidentaux qui lui ont préparé l’un des rôles majeurs dans la politique fameuse de la dissuasion de la Russie », justifie l’ambassadeur dans son message.

« Ce n’est pas une coïncidence que nos ‘partenaires’ occidentaux et les dirigeants à Kiev, qui les suivent, ont lancé la vraie guerre d’information précisément autour de la situation en Ukraine, accusant, bien sûr, la Russie de tous les péchés mortels », écrit encore Valerian Shuvaev.

Un parallèle entre le Donbass et la crise ukrainienne

Dans l’autre partie de son exposé, le diplomate présente la Russie comme une faiseuse de paix notamment pour avoir « prôné la mise en œuvre des Accords de Minsk approuvés par la résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU » en 2014 après le soulèvement de Maïdan qui a renversé Viktor Ianoukovytch, alors président de l’Ukraine et réputé proche de la Russie. Valerian Shuvaev indique aussi que la Russie a proposé aux Etats-Unis un « non-élargissement de l’OTAN » pour « assurer la sécurité de l’Europe ».

« Tout a été en vain. Les négociations avec le secrétaire d’Etat des Etats-Unis Antony Blinken ont été prévues le 24 février, mais le 23 février nous avons reçu son refus détaillé. Et presque simultanément les autorités de Kiev ont fait allusion à une éventuelle révision de statut non nucléaire de l’Ukraine. Donc, ce n’est pas la Russie qui a fermé la fenêtre de négociations pour éviter ce qui se passe maintenant », justifie encore le diplomate.

Puis, faisant le parallèle entre l’intervention de la Russie et la guerre dans la région du Donbass, Valerian Shuvaev compare les « troupes russes [qui] ne frappent pas les villes et les localités ukrainiennes » aux « bataillons nationalistes ukrainiens (plus précisément, néo-nazis) [qui] continuent à bombarder des zones résidentielles dans le Donbass, tuant des civils et détruisant des infrastructures civiles » avec à la clé plus de 100.000 réfugiés en Russie.

A l’appui de sa justification de la guerre, le diplomate y a joint des liens de documents présentés comme des preuves sur les exactions, crimes et violations supposés de l’Ukraine dans la région du Donbass, son rejet de l’accord de Minsk et sa réception d’armes en provenance de pays occidentaux. « Nous espérons que le bon sens prévaudra parmi les autorités ukrainiennes et qu’une solution politique de la crise actuelle sera trouvée. Nos espoirs se fondent sur les négociations lancées aujourd’hui entre la Russie et l’Ukraine avec le concours de nos amis biélorusses », conclut Valerian Shuvaev.

Mission de justification

Ces derniers jours, l’ambassadeur russe au royaume est présent sur tous les fronts pour appuyer la vision russe de la crise ukrainienne. En direction de l’ambassade britannique au Maroc, le diplomate avait décoché quelques piques. Pour exprimer sa solidarité « avec le peuple d’Ukraine face aux attaques russes agressives non provoquées », l’ambassade du Royaume-Uni avait hissé en même temps les drapeaux britannique et ukrainien et publié un message avec la photo sur sa page Facebook.

La réponse de Valerian Shuvaev n’a pas tardé. Le même jour, l’ambassade russe à Rabat a répondu sur Facebook. « On ne savait pas que l’Ukraine faisait déjà partie du Commonwealth britannique !« , a écrit la représentation diplomatique russe. « Maintenant c’est clair qui contrôle vraiment les dirigeants ukrainiens à Kiev qui ont passé les huit dernières années à commettre le génocide de leur propre peuple dans le Donbass », a-t-elle ajouté.

Et de conclure : « Pour l’information de nos collègues britanniques de l’Ambassade du Royaume-Uni à Rabat qui affirment que l’Ukraine a fait face à des attaques russes non provoquées, nous envoyons à votre adresse e-mail la preuve des atrocités et des crimes de guerre commis par le régime de Kiev contre le peuple du Donbass afin que vous sachiez avec qui vous vous tenez vraiment ».

Les documents évoqués sont les mêmes que Valerian Shuvaev a joints à son message aux Marocains, aux Russes et Ukrainiens résidant au Maroc, dans sa nouvelle mission de justification de l’invasion russe.