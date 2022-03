Climat : les prévisions alarmantes du GIEC pour l'Afrique et le Maroc

Il est possible, en agissant maintenant, de préserver notre avenir » débute le nouveau rapport du GIEC, fruit des conclusions du groupe de travail II intitulé Changement climatique 2022 : impacts, adaptation et vulnérabilité. Cette courte entame s’efforçant d’entretenir l’optimisme détonne en réalité avec l’entièreté d’un compte-rendu alarmant. L’urgence est totale à agir, il faut « prendre des mesures immédiates et plus ambitieuses pour faire face aux risques climatiques. Les demi-mesures ne sont plus possibles », insiste Hoesung Lee, président du groupe d’experts depuis 2015. Le rapport partagé lundi 28 février est destiné à être finalisé en avril 2022 avec son troisième volet de solutions concrètes. Cette deuxième partie se limite quant à elle à compléter la première (datant d’août 2021) en dressant les impacts du dérèglement climatique sur de nombreux paramètres, ainsi que notre capacité de…

