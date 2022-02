Guerre en Ukraine : plus de 1530 Marocains ont quitté l’Ukraine vers les pays limitrophes

Depuis le début de l’intervention militaire russe en Ukraine, 1534 Marocains ont franchi les frontières vers les pays limitrophes, notamment la Roumanie, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie, selon une source diplomatique consultée par TelQuel.

À noter que parmi les 12.000 Marocains vivant en Ukraine, certains ont déjà pu rejoindre le Maroc à travers les vols spéciaux organisés par les transporteurs nationaux. En raison de la fermeture de l’espace aérien ukrainien et donc de l’impossibilité de rapatriement par vols directs depuis Kiev, l’ambassade du Maroc avait appelé les ressortissants désirant quitter le pays à se diriger vers les pays limitrophes.

Pour rappel, Royal Air Maroc a programmé six vols spéciaux ces mercredi et jeudi depuis Bucarest, Budapest et Varsovie, et à destination de Casablanca, au tarif fixe de 750 dirhams TTC.

L’ambassade du Maroc à Kiev a également mis en place de nouveaux numéros vers pour contacter ces cellules :

• Pologne : 008003211419

• Roumanie : 0800410139

• Slovaquie : 0800601748

• Hongrie : 0680216008