La RAM met en place trois vols spéciaux à 750 dirhams pour les Marocains d'Ukraine

Dans un premier temps, trois vols seront opérés mercredi 02 mars, au départ de Bucarest (Roumanie), de Budapest (Hongrie) et de Varsovie (Pologne) à destination de Casablanca au tarif fixe de 750 dirhams TTC. Ces vols sont exclusivement réservés aux Marocains établis en Ukraine et aux membres de leurs familles. Les billets sont disponibles à la vente sur le site Internet de la Compagnie Nationale

(www.royalairmaroc.com) et à travers ses centres d’appel et ses agences commerciales au Maroc et à l’étranger.