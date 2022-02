Tourisme : le gouvernement approuve un projet de décret en faveur du secteur

Un projet au profit de certains employeurs adhérents à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et des personnes travaillant pour eux, de certaines catégories de travailleurs indépendants et de personnes non salariées bénéficiant de la couverture de la CNSS, tous affectés par les répercussions de la pandémie de Covid-19 dans le secteur du tourisme.

Ce projet de décret intervient dans le cadre des efforts du gouvernement visant à soutenir les secteurs impactés par la pandémie. Il vise à fixer la période allant du 1er janvier au 31 mars 2022 pour le versement des indemnités mentionnées dans le 1er article du décret n° 2.20.605 susvisé, et à définir les catégories bénéficiaires de l’indemnité.

Il s’agit des salariés et stagiaires bénéficiaires de stages d’insertion, déclarés en février 2020 à la CNSS, des employés des différentes branches du secteur touristique, des guides touristiques titulaires de la carte professionnelle. Les guides ayant régularisé leur situation avant le 31 mars 2022 pourront également bénéficier de l’indemnité durant la même période.

(avec MAP)