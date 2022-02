“L’étau de Munich” : les prémices de la Seconde Guerre mondial

Adapté d’un roman de l’écrivain britannique Robert Harris, “L’étau de Munich” revisite l’un des moments-clés avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

1938. Deux amis, l’un anglais et l’autre allemand, se rencontrent alors que cela fait six ans qu’ils ne se sont pas vus. Ils se sont perdus de vue après leurs études à Oxford, en 1932, à cause de leurs opinions politiques divergentes : l’un était contre la montée d’Adolf Hitler au pouvoir et l’autre était pour. Hugh Legat (George MacKay) est devenu secrétaire particulier du Premier ministre britannique Neville Chamberlain. Paul von Hartmann (Jannis Niewöhner) est diplomate. Toute l’intrigue du long-métrage réalisé par Christian Schwochow se concentre sur un événement précis : la conférence de Munich, lors de laquelle Chamberlain, Hitler, le Français Daladier et l’Italien Mussolini engagent des pourparlers sur le devenir des Sudètes, des zones à majorité germanophone rattachées à la Tchécoslovaquie après la Première Guerre mondiale. Car, en septembre 1938, Hitler, qui a déjà annexé l’Autriche, a annoncé son intention de faire pareil avec les Sudètes. Comme le roman Munich de Robert Harris, dont il…