Ismail Rachdaoui, du WiFi gratuit et plus si affinités

W ifi pour tous

Alors qu’il est étudiant à l’École nationale des sciences appliquées de Marrakech (ENSA), au début des années 2010, Ismail Rachdaoui effectue de petites missions en free-lance, notamment dans la maintenance de réseaux Internet. “Basé à Marrakech, j’avais notamment pour clients des restaurants, des maisons d’hôtes, ou de petits riads, avec des budgets limités”, nous raconte-t-il. A cette époque, le WiFi se généralise. “Les touristes ont commencé à exiger que les établissements qui les accueillent disposent d’une connexion WiFi gratuite. Je me suis donc placé sur ce créneau prometteur, en installant le WiFi, puis en proposant maintenance et assistance”, se remémore-t-il. Lorsqu’il obtient son diplôme d’ingénieur en 2014, spécialité réseaux et télécommunications, Ismail Rachdaoui cherche à créer de la valeur ajoutée pour ses clients, à travers le WiFi gratuit. “J’ai commencé à chercher ce qui se faisait à l’international, notamment aux états-Unis et au Canada. Et j’ai voulu tester au Maroc le concept de…