Guerre en Ukraine : “important risque économique” pour la région et le monde, alerte la patronne du FMI

Je suis très préoccupée par ce qui se passe en Ukraine et, avant tout, par les conséquences pour des gens innocents. Cela ajoute un important risque économique pour la région et le monde », a indiqué Kristalina Georgieva dans un tweet. « Nous évaluons les implications et nous nous tenons prêts à soutenir nos membres au besoin », a ajouté la patronne du Fonds monétaire international.

I am deeply concerned about what is happening in Ukraine and, first & foremost, impact on innocent people. This adds significant economic risk for the region & the world. We are assessing the implications & stand ready to support our members as needed.

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 24, 2022