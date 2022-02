Charte de l’investissement : Akhannouch tient une réunion avec le GPBM et la CGEM

Cette réunion visait à garantir l’adhésion des acteurs économiques et bancaires dans la mise en œuvre du projet de nouvelle Charte de l’investissement. Le chef du gouvernement a insisté sur “l’importance de la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées en vue d’augmenter le niveau d’investissement du secteur privé, en atteignant, à l’horizon 2035, les deux tiers du total de l’investissement national”.

Il a également appelé les représentants du GPBM et de la CGEM à adhérer à cette “dynamique” à travers le financement de l’investissement et le soutien des activités de production qui créent des offres d’emploi et de la valeur ajoutée, ainsi qu’à communiquer autour des dispositifs du projet de nouvelle charte d’investissement et à expliquer les mécanismes de soutien et de suivi.

La réunion a été marquée par la présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, du vice-président du GPBM Mohamed Kettani, ainsi que du président de la CGEM, Chakib Alj.

(avec MAP)