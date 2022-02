L’ASMEX adhère à la nouvelle charte de l’investissement

Le président de l’ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi, en son nom et celui du conseil d’administration et de la communauté des exportateurs marocains, a exprimé dans un communiqué son entière adhésion à la charte de l’investissement présentée le 16 février au roi par le ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.

Les objectifs majeurs assignés à cette nouvelle charte, notamment au niveau de l’emploi et de l’implication du capital privé marocain, “ambitionnent un véritable essor de l’économie marocaine et des exportations, tels qu’édictés par les orientations du Nouveau modèle de développement”, souligne l’ASMEX.

Et de conclure : “L’ASMEX (…), en tant que vecteur principal de l’internationalisation de l’offre marocaine, se tient à la disposition du gouvernement pour contribuer à l’enrichissement et à l’opérationnalisation de cette charte.”

Pour rappel, la charte de l’investissement prévoit de porter la part de l’investissement privé aux deux tiers de l’investissement total à l’horizon 2035, afin d’inverser la tendance actuelle où l’investissement privé représente près d’un tiers seulement de l’investissement total, l’investissement public représentant les deux tiers.

Les principaux objectifs assignés à la nouvelle charte de l’investissement sont la création d’emplois, la promotion d’un développement équitable des territoires et la priorisation des secteurs porteurs pour l’économie nationale.

À cet effet, le projet de nouvelle charte comprend un dispositif de soutien composé de primes communes, d’une prime territoriale additionnelle et d’une prime sectorielle additionnelle.

(avec MAP)