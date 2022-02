Aflamin, une nouvelle plateforme de streaming 100% marocaine lancée par Nabil Ayouch 

Ce jeudi 24 février se tiendra le lancement officiel de la première plateforme de streaming légal spécialisée dans le cinéma marocain. Créée par la start-up Good Fellows en 2022, à l’initiative du réalisateur Nabil Ayouch et Ali N’Productions, Aflamin ambitionne d’apporter “une large offre de films indépendants du Maroc, mais aussi de tous les continents, pour la plupart primés dans les plus grands festivals internationaux” peut-on lire sur le communiqué de presse.

Selon la même source, “tous les contenus présentés sur Aflamin ont été acquis auprès d’une quarantaine de producteurs et sont protégés par des systèmes anti-piratage aux normes internationales” : ses créateurs entendent par là une manière de lutter contre le piratage cinématographique, mais aussi d’ajouter une pierre à l’édifice aux efforts de dynamisation du marché cinématographique local.

Toujours selon le communiqué de presse, Aflamin mettra également à disposition de ses utilisateurs des cycles cinématographiques thématiques. À ce jour, environ 200 heures de visionnage sont disponibles. D’ici 2024, Aflamin projette de mettre en ligne “la quasi-totalité” du cinéma marocain.

“Les Marocains, et en particulier la jeunesse de notre pays, aiment leur cinéma. Et pourtant ils ont assez peu d’opportunités de voir ou de revoir les films récents ou du patrimoine”, a estimé Nabil Ayouch à ce sujet. Et d’ajouter : “Notre ambition est non seulement de reconnecter le public marocain à son cinéma, mais aussi de valoriser le travail des cinéastes en proposant une nouvelle fenêtre de diffusion pour nos œuvres”, a déclaré le réalisateur.

Pour Kenza Sefouane, directrice générale de Aflamin, l’idée “est de bâtir une nouvelle audience de cinéphiles, la plus large possible, parmi nos concitoyens”.