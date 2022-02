Economie nationale : 10 chiffres à retenir de la note de conjoncture de la DEPF

Voici les 10 chiffres à retenir de la dernière note de conjoncture de la direction des études et des prévisions financières (DEPF) :

10,12 milliards de dirhams : Afin de soutenir les producteurs dans les secteurs de l’agriculture, souffrant de la situation climatique et hydrique actuelle, un programme d’urgence dont l’enveloppe est de 10,2 milliards de dirhams a été préparé par le gouvernement. Un programme articulé autour de trois axes : le premier, d’un budget de 3 milliards, concerne la protection du capital animal et végétal et la gestion de la rareté des eaux. Le deuxième, d’un budget d’1,12 milliard, vise la mise en place de l’assurance agricole, en procédant à la mise en œuvre de l’assurance sécheresse pour les agriculteurs. Le troisième, d’un budget de 6 milliards, consiste à alléger les charges financières des agriculteurs et des professionnels, notamment via un rééchelonnement des dettes des agriculteurs.

+ 11,3 % : Le secteur de la pêche côtière et artisanale a réalisé, en valeur, une bonne performance au début de l’année 2022 et a enregistré une diminution de ses débarquements en volume. La valeur des débarquements de la pêche côtière et artisanale s’est appréciée de 11,3 % à fin janvier 2022, après +5,5 % il y a un an.

+6,5 % : La production d’énergie électrique du Royaume en 2021 a connu une hausse considérable après une baisse de 3,9 % en 2020. Cette progression tient compte de l’amélioration de la production privée de 5,3 %, de celle de l’ONEE de 11,9 % et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 5,2 %. Une augmentation en adéquation avec la hausse de la consommation d’énergie qui a atteint les 31 957 GWh contre 30 284 GWh en 2020.

+8,8 % : Les ventes de ciment ont également connu une évolution positive au cours du mois de janvier 2022. Etant un indicateur phare de l’activité du secteur du BTP, cette augmentation témoigne de l’évolution des activités du secteur des bâtiments et des travaux publics.

-6 % : Les recettes touristiques ont souffert et la note de conjoncture le confirme. Lors du quatrième trimestre de 2021, ces recettes ont reculé de 6,9 % en glissement annuel. Cependant, avec l’annonce du plan d’urgence adopté et la réouverture des frontières nationales à partir du 7 février, les perspectives s’annoncent plus prometteuses pour le reste de l’année.

+1,6 millions d’abonnés : Fin septembre 2021, le parc de la téléphonie mobile s’est renforcé de 8,2 % pour atteindre 52 millions d’abonnés fin septembre 2021, contre 50,4 millions d’abonnés un an plus tôt. Le taux de pénétration de ce segment s’est situé à 143,2 % soit son plus haut niveau historique, après un taux de 133,7 % l’année dernière. Le parc Internet a lui connu une évolution de 17,8 % à 33,9 millions d’abonnés à fin septembre 2021.

+76 % : Selon le dernier rapport sur la mobilité de la communauté de Google évoqué dans la note de conjoncture de la DEPF, la mobilité dans les parcs, commerces, espaces de loisirs, espaces d’alimentation et pharmacies, lieux de travail, arrêts de transport en commun ainsi que les lieux d’habitation a connu une nette évolution, en concordance avec l’évolution de la situation épidémiologique du pays. La mobilité dans les principaux lieux publics marocains aurait affiché une amélioration de 76 %, au 14 février 2022, notamment dans les lieux d’alimentation et pharmacies.

+23,3 % : Selon l’OMPIC, la dynamique de création d’entreprises au Maroc se poursuit avec une hausse de 23,3 % au titre de l’année 2021, soient 104.748 entreprises immatriculées au registre de commerce, contre 84.959 entreprises en 2020 et 94.959 entreprises en 2019.

12,3 % : Le taux de chômage au Maroc s’est accru de 0,4 points, entre l’année 2020 et 2021, pour se situer à 12,3 %. S’il a augmenté de 1,1 point en région urbaine, ce taux a connu une diminution de 0,9 point dans les zones rurales, lui permettant d’atteindre un taux de 5 %.

719,3 milliards de dirhams : La capitalisation boursière a poursuivi son amélioration, pour clôturer le mois de janvier 2022 à 719,3 milliards de dirhams, en hausse de 4,1 % par rapport à fin décembre 2021 et de 19,7 % par rapport à fin janvier 2021. Une amélioration en glissement mensuel qui a résulté, particulièrement, des contributions positives des secteurs des banques, du BTP, de l’électricité et des mines.