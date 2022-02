Sanae Lahlou nommée représentante pays de l’ONUDI au Maroc

L’agence onusienne a fait le choix de la jeunesse pour assurer sa représentation auprès du royaume. Nommée parmi les “Young Global Leaders” (YGL) 2021 — les 100 jeunes leaders mondiaux engagés pour l’amélioration de la situation socio-économique dans le monde —, Sanae Lahlou a déjà un riche CV quant à la conduite de programmes économiques relatifs aux problématiques de développement industriel.

Passée par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris en qualité de conseillère Afrique et Moyen-Orient, elle a ensuite marqué son engagement pour une croissance durable dans les économies en développement en tant que directrice de l’international à l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

En 2019, elle prend la direction de la Business Unit Afrique au sein du cabinet Mazars Maroc, ayant pour mission de renforcer l’offre “conseil & business développement Afrique” du cabinet au profit des entreprises marocaines et internationales. Elle quitte donc ses fonctions pour rejoindre l’ONUDI.

Cet engagement pour la PME africaine, qu’elle soutient notamment à travers des conférences, dont celles du forum de Davos, lui a donc valu une certaine reconnaissance auprès des milieux d’affaires du continent, mais aussi du secteur public. C’est cette synthèse qui lui permettra d’assurer la mise en œuvre d’objectifs de l’ONUDI telle que la poursuite du Programme de Partenariat Pays (PCP) auprès du royaume, engagée depuis 2019 pour un montant total de 77 millions d’euros.

C’est cette même année que Sanae Lahlou a été également distinguée “French African Young Leader” par la French-African Foundation et s’est vue décerner le prix de “Leadership Excellence Economic Development and Global Impact” par le “Pan African Leadership and Entrepreneurship Development Center”.