Le CRI de Tanger-Tétouan-Al Hoceima publie son premier guide du financement d’entreprise

Le guide a pour objectif de répondre à l’une des préoccupations majeures de la population de la région en mettant à sa disposition, sous une forme simplifiée et exhaustive, les incitations et mécanismes de financement et d’appui à l’entrepreneuriat disponibles aux niveaux national et régional, afin de mieux éclairer l’entrepreneur sur les différents modes de financement destinés aux entreprises de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Il est téléchargeable sur le site du Centre régional d’investissement (CRI) de la région.

Ce guide vise également à accompagner les entreprises dans leur quête de financement en mettant un ensemble d’outils à leur disposition, et à faciliter l’accès aux informations liées aux critères et conditions d’éligibilité des entreprises pour accéder aux types de financement adéquats, en vue d’assurer un accompagnement plus efficace aux investisseurs, aux porteurs de projets, aux auto-entrepreneurs et aux très petites, petites et moyennes entreprises (TMPE).

Ce guide répond ainsi aux éventuels besoins de chaque entreprise, quelle que soit sa taille et quel que soit le type de projet que l’entrepreneur cherche à financer : un projet de création, de relance, de développement, de croissance ou de pérennisation de l’activité.

Car si les modes de financement sont aujourd’hui nombreux et divers, certains restent méconnus de la plupart des entrepreneurs. Face au manque de culture financière chez une grande partie des chefs d’entreprises, le souci du CRI à travers ce guide est donc d’assurer une bonne circulation et diffusion de l’information.